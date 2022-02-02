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ЭКОНОМИКА РБ
С 2023 ГОДА В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В XI КЛАССЕ УМЕНЬШИТСЯ
13:08 03.02.2022
С 2023 года в Беларуси количество выпускных экзаменов в XI классе уменьшится. Об этом сообщает Тelegram-канал Минобразования.
Как рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, в Кодексе Республики Беларусь изменения коснулись аттестации учащихся. Остаются выпускные экзамены после завершения обучения в IX и XI классе. Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формы и сроки их проведения, как и прежде, ежегодно до начала учебного года будут устанавливаться Министерством образования.
По ее словам, предусмотрено проводить выпускные экзамены в XI классе в виде централизованного экзамена, являющегося совмещением выпускного экзамена и вступительных испытаний. Введение централизованного экзамена запланировано в 2023 году. Учащиеся XI класса будут сдавать два выпускных экзамена в виде централизованного экзамена: по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащихся) и по математике.
«В настоящее время учащиеся XI класса сдают четыре экзамена: по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащихся) и по математике, а также по истории Беларуси и иностранному языку. Таким образом, с учетом планируемых изменений количество выпускных экзаменов в XI классе уменьшится», - сказала Ирина Каржова.
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