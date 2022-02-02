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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ВИТЕБЩИНЫ ВЫЯВИЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК


12:56 03.02.2022

Прокуратура Витебской области по результатам проведенных в текущем году мониторингов информации, размещенной в открытом доступе на электронных торговых площадках, выявила нарушения законодательства, допущенные заказчиками (организаторами) при закупках товаров (работ, услуг) как за счет средств бюджета, так и за счет собственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, наиболее частыми являлись неверно указанный вид процедуры закупки, а также на должном уровне сформированная документация.

Например, в Глубокском районе при проведении государственных закупок в строительстве по выбору организаций на проведение проектно-изыскательских работ по объектам учреждений образования одним из предприятий не учтены ключевые требования законодательства в части включения в проект договора, а также документацию обязательного условия о предоставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения обязательств по договору.

В ряде организаций области закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств проводились через запрос ценовых предложений.

Согласно постановлению Совета министров от 28.12.2019 № 936 «О вопросах закупок товаров (работ, услуг), аттестации и подтверждения квалификации аудиторов», эти закупки проводятся организациями с применением конкурсов независимо от стоимости таких услуг.

По всем выявленным нарушениям прокурорами внесены акты надзора: с начала 2022 года отменено 16 процедур закупок, предотвращено расходование денежных средств с нарушением законодательства в сумме свыше 256 тыс. рублей, в том числе бюджетных – 236 тыс. рублей.
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