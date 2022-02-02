Сервис Яндекс Go продлил действие программы финансовой помощи для перевозчиков-партнеров в Беларуси.

Средства идут на выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими.

“Ситуация с пандемией продолжает развиваться. Мы понимаем, насколько важна сейчас помощь партнерам,” - отметили в компании.

Программа финансовой поддержки была запущена в Беларуси в прошлом году. За это время выплаты получили более полутора тысяч водителей.

Она также действует в Латвии, Эстонии, Казахстане, России, Сербии, Армении, Грузии и Молдове. Общая сумма, выделенная Яндекс Go на программу помощи составляет более $6 миллионов.