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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 4990 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
12:37 03.02.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 февраля 2022 года выросло до 753,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 753 тыс. 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 742 тыс. 762 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 4581 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6099 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 4990 человек, число смертей от COVID-19 – на 15.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 50 тыс. 465 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 823 тыс. 477 тестов.
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