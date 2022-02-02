ОАО «Сморгонский агрегатный завод» готовится к серийному выпуску мотоблока на дизельном топливе.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, поставить производство на поток планируется уже в этом году.

«До этого на заводе выпускались мотоблоки только с бензиновыми двигателями. В новой многофункциональной технике BELARUS-08МТД с дизельным двигателем мощностью 10-12 лошадиных сил будут учтены требования покупателей, улучшены эргономические свойства и дизайн. В ближайшее время сделаем партию опытных образцов. После необходимых испытаний и сертификации перейдем к серийному производству», - рассказал корреспонденту «Трактор.бел» заместитель главного инженера по подготовке производства и новой технике Дмитрий Чижевский.