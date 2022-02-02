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ЭКОНОМИКА РБ
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ГОТОВИТСЯ К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ МОТОБЛОКА НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
12:16 03.02.2022
ОАО «Сморгонский агрегатный завод» готовится к серийному выпуску мотоблока на дизельном топливе.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, поставить производство на поток планируется уже в этом году.
«До этого на заводе выпускались мотоблоки только с бензиновыми двигателями. В новой многофункциональной технике BELARUS-08МТД с дизельным двигателем мощностью 10-12 лошадиных сил будут учтены требования покупателей, улучшены эргономические свойства и дизайн. В ближайшее время сделаем партию опытных образцов. После необходимых испытаний и сертификации перейдем к серийному производству», - рассказал корреспонденту «Трактор.бел» заместитель главного инженера по подготовке производства и новой технике Дмитрий Чижевский.
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