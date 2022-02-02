В январе на аукционах комитета «Витебскоблимущество» продано 11 неиспользуемых зданий и сооружений госсобственности на сумму более Br500 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начало 2022 года стало самым результативным в комитете за последнее десятилетие.

По словам специалистов, сразу 4 объекта недвижимости приобрели новые собственники на торгах 31 января. Самая напряженная борьба развернулась за неиспользуемую автозаправочную станцию в Сенненском районе, которая продавалась на аукционе за 1 БВ (Br32) и привлекла внимание 5 покупателей. В результате победитель определился на 53-м шаге, когда цена поднялась до Br43,8 тыс., что почти в 1,4 тыс. раз превысило начальную стоимость лота.

Примечательно, что АЗС выставлялась на продажу 7 раз, в том числе в июне 2020 года уже была продана за Br20,3 тыс. частной транспортной организации из Сенно. Впоследствии новый собственник отказался от объекта в связи с недостаточной площадью земельного участка, предоставленного в аренду для обслуживания АЗС. С учетом этого обстоятельства по условиям повторных торгов размер участка земли был увеличен до 0,26 га.

Всего в 2022 году на аукционах комитета запланировано к продаже более 340 неиспользуемых объектов республиканской и коммунальной собственности, из которых более 150 зданий и сооружений будут выставляться впервые. Значительную часть реализуемой недвижимости составляют объекты социальной сферы в сельской местности – это более 100 построек бывших школ и детских садов, 30 неиспользуемых домов культуры и библиотек. Также продолжится поиск новых собственников для административных и производственных зданий различной площади, складов, гаражей, магазинов.

В областном центре потенциальным инвесторам будет предложено приобрести более 20 зданий и сооружений бывшего ОАО «КИМ» в составе 5 лотов, комплекс зданий бывшего винзавода по ул.Покровской, изолированное помещение с гаражом в районе Смоленского рынка. В Новополоцке планируются к реализации через торги административное здание по ул.Блохина, три детсада и здания оптовой базы по Рижскому переулку.

На февраль комитет назначил аукционы по 60 неиспользуемым объектам госсобственности. В Витебске впервые 17 февраля будет продаваться бывшее здание роддома №1, построенное в 1937 году. Его реконструкция под размещение женской поликлиники началась в 2012 году, однако впоследствии работы были заморожены.