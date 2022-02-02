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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАПУСТИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
11:15 03.02.2022
Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь запустил официальный сайт, на котором представлены методические рекомендации, пошаговые алгоритмы, нормативные акты и ответы на часто задаваемые вопросы, также на ресурсе реализована возможность подачи электронного обращения.
Как сообщает Национальный правовой портал, вся информация, размещенная на сайте cpd.by, структурирована и размещена по тематическим разделам.
Сайт содержит полезную информацию как для операторов и уполномоченных лиц, так и для граждан. Посетители cpd.by смогут: понять, как действовать в случае нарушения прав и законных интересов при обработке персональных данных; получить подробную информацию об обучении по вопросам защиты персональных данных; записаться на вебинар; узнать о правах субъектов персональных данных; прочитать дайджест актуальных новостей о деятельности Национального центра защиты персональных данных.
«Особое внимание мы уделили политике в отношении обработки cookie. Важно отметить, что для нашего Центра неприемлемо, чтобы данные о посетителях нашего сайта хранились на сторонних серверах, поэтому мы выбрали автономную аналитику для своего сайта. Мы не передаем cookie третьим лицам и не используем их для идентификации субъектов персональных данных», – сообщили в организации.
Планируется, что у сайта появятся белорусскоязычная и англоязычная версии.
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