В филиале «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» стартуют работы по реконструкции отрытого распределительного устройства (ОРУ) 330 кВ подстанции (ПС) 750 кВ «Белорусская».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», реконструкция предусматривает полную замену старого оборудования, установленного в 1986 году, на новое. Для сохранения электроснабжения потребителей, подключенных к ОРУ 330 кВ, работы будут выполняться в три этапа, и по плану должны завершиться в 2023 году.

Напомним, на ПС 750 кВ «Белорусская» с марта 2017 года по декабрь 2019 года была проведена масштабная реконструкция ОРУ 750 кВ, которая включала в себя замену всего оборудования и части конструкций открытого распределительного устройства 750 кВ. В частности, замену релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики подстанции, реконструкцию административных и производственных зданий и помещений, замену вводов 330-750 кВ АТ-2 и реакторов, а также замену прочего оборудования и вспомогательных систем, задействованных в работе подстанции.