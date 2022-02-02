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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ ФИЛИАЛА «СЛУЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» НАЧИНАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ОРУ 330 КВ ПОДСТАНЦИИ «БЕЛОРУССКАЯ»
10:51 03.02.2022
В филиале «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» стартуют работы по реконструкции отрытого распределительного устройства (ОРУ) 330 кВ подстанции (ПС) 750 кВ «Белорусская».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», реконструкция предусматривает полную замену старого оборудования, установленного в 1986 году, на новое. Для сохранения электроснабжения потребителей, подключенных к ОРУ 330 кВ, работы будут выполняться в три этапа, и по плану должны завершиться в 2023 году.
Напомним, на ПС 750 кВ «Белорусская» с марта 2017 года по декабрь 2019 года была проведена масштабная реконструкция ОРУ 750 кВ, которая включала в себя замену всего оборудования и части конструкций открытого распределительного устройства 750 кВ. В частности, замену релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики подстанции, реконструкцию административных и производственных зданий и помещений, замену вводов 330-750 кВ АТ-2 и реакторов, а также замену прочего оборудования и вспомогательных систем, задействованных в работе подстанции.
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