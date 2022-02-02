Белорусские аэропорты в 2021 году обслужили около 2,5 млн пассажиров. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Департамента по авиации.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта и коммуникаций, такого результата удалось достигнуть благодаря тому, что белорусские авиакомпании переориентировались на работу в восточном и южных направлениях.

При этом отрасли удалось минимизировать последствия неблагоприятных факторов.

«Несмотря на отрицательное влияние западных санкций и определенные сложности в осуществлении производственной деятельности, авиационные организации сегодня работают стабильно: сохранены трудовые коллективы, обеспечивается своевременная выплата заработной платы, налоговых платежей и кредитных обязательств», - отметил директор департамента по авиации Министерства транспорта Артем Сикорский.

В 2021 году проводилась работа по реализации крупных инвестиционных проектов. Введен в эксплуатацию Центр управления воздушным движением. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск, а также Архитектурная концепция перспективного развития и комплексного благоустройства его территории. В ближайшее время планируется разработать «дорожную карту» по привлечению инвесторов для реализации инфраструктурных проектов.

Говоря о задачах, стоящих перед воздушным транспортом на 2022 год, Артем Сикорский сообщил, что обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности остается приоритетом. Основные усилия будут также направлены на расширение рынка авиаперевозок, повышение его привлекательности для населения, развитие маршрутной сети.

Кроме того, в планах – развитие регулярного и чартерного воздушного сообщения из аэропортов республики отечественными и иностранными авиаперевозчиками, привлечение инвестиций для оснащения территорий необходимой инфраструктурой, повышение качества обслуживания пассажиров и грузов, разработка и реализация комплекса мероприятий по вхождению аэропортов в логистические схемы доставки грузов.