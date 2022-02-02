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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЛИКЛИНИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:29 03.02.2022
Во всех регионах Беларуси в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией (COVID-19) продлевается режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава
«В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье», - говорится в сообщении.
Начиная с ближайших выходных 5 и 6 февраля, прием пациентов в поликлиниках (включая и осмотр на дому) будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно.
Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.
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