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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ЯНВАРЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 95,6 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТА К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


10:28 03.02.2022

УП «Белтехосмотр» за январь текущего года выдало 95 688 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 49,1% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (188 025 разрешений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 80 291 разрешение (83,9% от общего количества).

С 1 марта 2021 года вступил в силу Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающий, в том числе, возможность фото и видеофиксации правонарушений. Система, обеспечивающая контроль правонарушений в сфере гостехосмотра в республике в полную силу в 2021 г. не заработала.

Вместе с тем на сегодняшний момент все технические нюансы решены, система фотофиксации готова к работам по массовому контролю за нарушениями правил дорожного движения.

Напомним, в соответствии с пунктом 4 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин.

Пункт 5 вышеуказанной статьи предусматривает наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.
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