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ЭКОНОМИКА РБ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТРУКТУРА
09:35 03.02.2022
В системе образования Беларуси появилась новая структура.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, 2 февраля 2022 г. открылось государственное учреждение «Национальное агентство по обеспечению качества образования».
С принятием и вступлением в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании Национальное агентство по обеспечению качества образования наделено полномочиями по государственной аккредитации учреждений образования – установлению соответствия образовательной деятельности образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных программ, иным требованиям в сфере образования практически на всех уровнях (общее среднее, специальное, среднее специальное, высшее, дополнительное образование взрослых (переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов)).
Деятельность Национального агентства по обеспечению качества образования будет направлена на улучшение качества образования на всех его уровнях, повлечет повышение конкурентоспособности национального образования в международном образовательном пространстве, увеличение экспорта образовательных услуг.
Директором агентства назначена Ольга Рыбаключева.
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