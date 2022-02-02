В системе образования Беларуси появилась новая структура.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, 2 февраля 2022 г. открылось государственное учреждение «Национальное агентство по обеспечению качества образования».

С принятием и вступлением в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании Национальное агентство по обеспечению качества образования наделено полномочиями по государственной аккредитации учреждений образования – установлению соответствия образовательной деятельности образовательным стандартам, учебно-программной документации образовательных программ, иным требованиям в сфере образования практически на всех уровнях (общее среднее, специальное, среднее специальное, высшее, дополнительное образование взрослых (переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов)).

Деятельность Национального агентства по обеспечению качества образования будет направлена на улучшение качества образования на всех его уровнях, повлечет повышение конкурентоспособности национального образования в международном образовательном пространстве, увеличение экспорта образовательных услуг.

Директором агентства назначена Ольга Рыбаключева.