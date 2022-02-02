По оперативным данным, в январе 2022 года объем перевозок пассажиров по Белорусской железной дороге составил более 4,1 млн человек, или 104,4% к январю 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, рост отмечен в городском, региональном экономкласса и межрегиональном сообщениях.

В международном сообщении за январь текущего года объем перевозок составил 111 тыс. пассажиров, в том числе в прямом сообщении с Российской Федерацией 105,0 тыс. пассажиров.