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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 4,1 МЛН ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ БЖД В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА
09:27 03.02.2022
По оперативным данным, в январе 2022 года объем перевозок пассажиров по Белорусской железной дороге составил более 4,1 млн человек, или 104,4% к январю 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, рост отмечен в городском, региональном экономкласса и межрегиональном сообщениях.
В международном сообщении за январь текущего года объем перевозок составил 111 тыс. пассажиров, в том числе в прямом сообщении с Российской Федерацией 105,0 тыс. пассажиров.
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