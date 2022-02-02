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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА 2021 ГОД УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 12,3%
18:14 02.02.2022
Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2021 года 1696,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2021 год увеличились по сравнению с 2020 годом на 12,3%.
По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2021 года страховые взносы составили 1 108,1 млн рублей, что на 167,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2021 года – 588,6 млн рублей, что на 18,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,3% (за январь-декабрь 2020 года – 62,3%).
За январь-декабрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 065,1 млн рублей, что на 250,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2021 года составил 62,8% (за январь-декабрь 2020 года – 53,9%).
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