Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2021 года 1696,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2021 год увеличились по сравнению с 2020 годом на 12,3%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2021 года страховые взносы составили 1 108,1 млн рублей, что на 167,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2021 года – 588,6 млн рублей, что на 18,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,3% (за январь-декабрь 2020 года – 62,3%).

За январь-декабрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 065,1 млн рублей, что на 250,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2021 года составил 62,8% (за январь-декабрь 2020 года – 53,9%).