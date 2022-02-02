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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ТОВАР НА 220 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:53 02.02.2022
Два факта незаконного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза выявлены гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Бенякони».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, сборные грузы следовали через белорусско-литовскую границу из Германии, Франции и Литвы. Перевозчиками выступали литовские фирмы.
При проведении таможенного контроля установлено, что в одном из транспортных средств по факту перемещается больше товара, чем указано в документах: косметические наборы, гели, скрабы, кремы и другие предметы косметики общей стоимостью порядка 220 тыс. рублей.
В грузовом отсеке другого автомобиля также помимо заявленных обнаружены товары, сведения о которых декларантом указаны не были: 25 кофемашин, фильтры к ним и комплектующие общей стоимостью более 65 тыс. рублей.
Разница в размере сумм подлежащих уплате таможенных платежей по обоим фактам составила порядка 60 тыс. рублей.
Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии со ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. За данные нарушения предусмотрен штраф в размере до тридцати процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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