Ориентированные на экспорт производства в 2021 году обеспечили рост ВРП и доходов населения в регионах. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Анжелика Никитина, комментируя региональное измерение динамики ключевых показателей эффективности экономики страны в январе-декабре.

«Успехи, которые мы наблюдали на протяжении года, во многом обусловлены результативной работой на местах, в регионах. Повсеместно выросли объемы промышленного производства. В лидерах – Гродненская и Минская области (15,3% и 8,6%, соответственно)», - сказала Анжелика Никитина, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, важно, что полученную продукцию удалось в основном продать на экспорт. И за счет грамотных маркетинговых стратегий и логистики поставки товаров за рубеж возросли фронтально. Самая лучшая динамика с темпом свыше 1,4 раза наблюдалась в Гомельской и Витебской областях и Минске. При этом повысилась также эффективность продаж, обеспечившая рекордное положительное сальдо внешней торговли по стране в целом. Наибольший вклад внесли Минщина, Гродненщина и Брестщина.

«Полученная выручка стала основой для оправданного увеличения доходов населения, в частности, заработной платы. В каждом из 7 регионов страны она выросла, по меньшей мере, на 13,5%, что существенно превышает инфляцию. То есть, достаток людей стал объективно выше. Возможности государства поддержать бюджетников, уязвимые категории граждан, благодаря дополнительным налоговым поступлениям, также преумножились. В текущем году стоит задача – задействовать все необходимые резервы роста экономики, чтобы закрепить эту динамику», – резюмировала Анжелика Никитина.