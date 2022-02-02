ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ЭКСПОРТ ПРОИЗВОДСТВА В 2021 ГОДУ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ ВРП И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ – МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ


17:39 02.02.2022

Ориентированные на экспорт производства в 2021 году обеспечили рост ВРП и доходов населения в регионах. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Анжелика Никитина, комментируя региональное измерение динамики ключевых показателей эффективности экономики страны в январе-декабре.

«Успехи, которые мы наблюдали на протяжении года, во многом обусловлены результативной работой на местах, в регионах. Повсеместно выросли объемы промышленного производства. В лидерах – Гродненская и Минская области (15,3% и 8,6%, соответственно)», - сказала Анжелика Никитина, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, важно, что полученную продукцию удалось в основном продать на экспорт. И за счет грамотных маркетинговых стратегий и логистики поставки товаров за рубеж возросли фронтально. Самая лучшая динамика с темпом свыше 1,4 раза наблюдалась в Гомельской и Витебской областях и Минске. При этом повысилась также эффективность продаж, обеспечившая рекордное положительное сальдо внешней торговли по стране в целом. Наибольший вклад внесли Минщина, Гродненщина и Брестщина.

«Полученная выручка стала основой для оправданного увеличения доходов населения, в частности, заработной платы. В каждом из 7 регионов страны она выросла, по меньшей мере, на 13,5%, что существенно превышает инфляцию. То есть, достаток людей стал объективно выше. Возможности государства поддержать бюджетников, уязвимые категории граждан, благодаря дополнительным налоговым поступлениям, также преумножились. В текущем году стоит задача – задействовать все необходимые резервы роста экономики, чтобы закрепить эту динамику», – резюмировала Анжелика Никитина.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2022
валюта курс
EUR 2.9156
USD 2.5917
RUB 3.3608
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9246 +0.009
USD 2.5923 +0.0006
RUB 3.3919 +0.0311
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9220 2.9290
USD 2.5860 2.5930
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 85.9000 86.3500
USD/RUB 76.1000 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте