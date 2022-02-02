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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ОАИС
16:40 02.02.2022
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 февраля 2022 г. доступны новые электронные услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в целях получения комплекса сведений, отсутствующих на ID-карте, разработаны следующие электронные услуги:
3.60.01 Получение сведений, отсутствующих на ID-карте (при условии получения согласия физического лица);
3.60.02 Получение сведений, отсутствующих на ID-карте (без получения согласия физического лица);
3.60.03 Получение сведений, отсутствующих на ID-карте (для физических лиц в отношении самих себя).
При направлении одного запроса можно получить сведения о семейном положении и детях из ГИС «Регистр населения» и сведения об актуальном адресе регистрации гражданина из АИС «Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания».
Также в целях проверки действительности документа, удостоверяющего личность гражданина, разработана новая электронная услуга 3.40.08 «Проверка легитимности документов, удостоверяющих личность».
Результатом услуги является признак действительности документа, удостоверяющего личность, в том числе ID-карты, на основании запроса в ГИС «Регистр населения».
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