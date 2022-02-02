Продолжительность учебного года в школах будет установлена с 1 сентября по 31 августа.

Как сообщает Telegram-канал Министерства образования, такие изменения в новый Кодекс Республики Беларусь об образовании внесены в связи с вопросом о начислении трудового стажа учителям.

"Сегодня в Кодексе прописано, что учеба длится с 1 сентября по 31 мая. Во время каникул школа не закрывается, учителя не увольняются, зарплата им платится. Стал вопрос с начислением трудового стажа. Сейчас мы просто написали, что с 1 сентября по 31 августа будет идти учебный год, но это не означает, что с 1 июня по 31 августа дети будут учиться ", - пояснила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Каржова.

Она подчеркнула, что учебные занятия для выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают экзамены, согласно новому Кодексу об образовании, устанавливаются конкретными сроками: с 1 сентября по 25 мая.