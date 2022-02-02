Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 февраля 2022 года выросло до 748,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 748 тыс. 505 человек человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 738 тыс. 181 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 3296 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6084 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 3634 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 41 тыс. 658 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 773 тыс. 012 тестов.