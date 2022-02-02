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ЭКОНОМИКА РБ
В ГЛУБОКСКОЙ ЦРБ КАБИНЕТ ПОЯВИЛСЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
14:41 02.02.2022
В Глубокской ЦРБ появился кабинет компьютерной томографии (КТ). Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, теперь КТ стоят в клиниках Полоцка, Новополоцка, Лепеля и Браслава - городах Витебской области.
"Конечно, это скажется на качестве медпомощи… Второй важный момент <...> - это ранняя диагностика. Это важнейший приоритет системы здравоохранения должен стать во главу угла. Раньше ранняя диагностика подразумевала заблаговременное обращение к врачу, сдачу анализов - безусловно, это остаётся. Но наличие КТ фактически в первичном звене подразумевает иные диагностические возможности с целью раннего выявления болезней. Это тоже будет влиять на здоровье нашего населения", - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
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