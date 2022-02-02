ЭКОНОМИКА РБ

В ГЛУБОКСКОЙ ЦРБ КАБИНЕТ ПОЯВИЛСЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

14:41 02.02.2022 В Глубокской ЦРБ появился кабинет компьютерной томографии (КТ). Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, теперь КТ стоят в клиниках Полоцка, Новополоцка, Лепеля и Браслава - городах Витебской области. "Конечно, это скажется на качестве медпомощи… Второй важный момент <...> - это ранняя диагностика. Это важнейший приоритет системы здравоохранения должен стать во главу угла. Раньше ранняя диагностика подразумевала заблаговременное обращение к врачу, сдачу анализов - безусловно, это остаётся. Но наличие КТ фактически в первичном звене подразумевает иные диагностические возможности с целью раннего выявления болезней. Это тоже будет влиять на здоровье нашего населения", - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.