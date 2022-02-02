ОАО «Кричевцементношифер в 2021 году увеличило производство продукции по сравнению с 2020 годом на 9%. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга «Белорусская цементная компания».

Согласно информации, выручка от реализации в 2021 году составила 226,3 млн рублей, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом.

Прибыль от реализации достигла 17,9 млн рублей. Рентабельность продаж установилась на отметке 7,9%.