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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ СУХАРЕВО ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «СЕМЬ ПЯТНИЦ»


13:05 02.02.2022

В столичном микрорайоне Сухарево (улица Скрипникова, 11А) заработал магазин сети «Семь пятниц».

На полках представлены напитки со всего мира, закуски, мясные деликатесы, сыры и сладости. Покупателям их предлагают по низким ценам.

Магазин «Семь пятниц» находится в микрорайоне Сухарево-4 рядом с медцентром. Торговый зал хотя и компактный, но вмещает свыше 3000 напитков. Благородные марки доставляют из Франции, Италии, Испании, Португалии, Германии, Грузии и Молдовы. Рядом можно найти грузинские минералки, соки и разные виды «газировок».

Из продуктов можно найти колбасы, рыбные изделия и мясные деликатесы. В прозрачном холодильнике собраны белорусские и европейские сыры. Также можно взять чипсы, сухарики, орешки и разные закатки. Немало здесь и сладостей: шоколада, конфет и печенья.

«Мы расширяем свое присутствие в Минске, чтобы обеспечить как можно больше жителей качественными продуктами и напитками. Наш формат предполагает честные цены, которые достигаются за счет невысокой надбавки, прямых поставок и продуманной логистики. При этом каждую неделю мы стараемся чем-то удивить, будь то новая продукция или акционная цена, скажем, на литовский сыр, немецкий шоколад или бельгийские конфеты. Большое внимание уделяем и качественной белорусской продукции», – подчеркнули в сети «Семь пятниц».

В магазине представлены подарочные сертификаты на 33, 50 и 75 рублей. Существует и бесплатный предзаказ: можно позвонить с сайта и попросить заранее собрать товары в пакет.

«Семь пятниц» – быстрорастущая сеть алкомаркетов в Беларуси. В нее входят более 50 магазинов во всех регионах страны. В основе концепции – качественные напитки и закуски, но полки занимают и другие продукты. Товары представлены в основном по ценам ниже рыночных.
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