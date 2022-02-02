За 2021 год субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 614 млн рублей, или 38,5% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 9,7%, или на 54,4 млн рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 8%, или 40,3 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 26,3%, или 14 млн. рублей.

На 1 января 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,8 тыс. плательщиков, в том числе 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,4 тыс. – юридических лиц.