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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 9,7%
12:56 02.02.2022
За 2021 год субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 614 млн рублей, или 38,5% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 9,7%, или на 54,4 млн рублей в фактическом исчислении.
Рост поступлений от организаций составил 8%, или 40,3 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 26,3%, или 14 млн. рублей.
На 1 января 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,8 тыс. плательщиков, в том числе 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,4 тыс. – юридических лиц.
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