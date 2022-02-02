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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ПРОВЕРИЛ БОЛЕЕ 200 ОНЛАЙН-СООБЩЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТЕ
12:48 02.02.2022
Комитет государственного контроля Беларуси проверил более 200 сообщений, поступивших на онлайн-панель «Скажи НЕТ зарплате «в конверте».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба КГК, с мая по декабрь 2021 года посредством созданной на сайте Комитета госконтроля онлайн-панели обратной связи «Скажи НЕТ зарплате «в конверте» поступило 341 сообщение от граждан о фактах выплаты зарплаты «в конвертах». Подавляющее большинство сообщений касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области (69,5%).
Из поступивших сообщений проверено 204 сообщения, по 137 сообщениям проверочные мероприятия продолжаются.
В 29 случаях поступившая информация подтвердилась. В результате принятых органами финансовых расследований Комитета госконтроля мер субъектами хозяйствования дополнительно уплачено в бюджет платежей на сумму свыше 55 тыс. рублей.
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