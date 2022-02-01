В Кодекс об образовании включено 17 новых статей — их теперь 297. Обновления касаются как общих вопросов совершенствования системы образования и организации образовательного процесса, так и требований ко всем участникам процесса, а также социальной защиты и поддержки обучающихся и выпускников.

Как рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, новые образовательные нормы представляют дистанционную форму обучения как самостоятельную.

В белорусской системе образования есть множество учреждений, которые в качестве эксперимента используют дистанционную форму обучения. Однако это осуществляется в рамках заочной формы получения образования. Как пояснила Александра Петрова, новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной.

"Подобная форма получения образования уже давно, так или иначе, практикуется и в наших университетах, и в университетах других стран. Современные информационные технологии позволяют получать полноценное образование дистанционно. Их развитию поспособствовала и ситуация с COVID-19", - отметила специалист Министерства образования, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Сейчас идет работа над созданием законодательной базы по этому вопросу, пояснила она. "На законодательном уровне будут рассмотрены все организационные моменты, такие, например, как правовой статус обучающихся, их взаимодействие с учреждением образования и вопрос об их аттестации", - рассказала начальник управления.

Александра Петрова также отметила, что в новой редакции Кодекса об образовании появится норма, связанная с реализацией образовательных программ в сетевой форме. Она объяснила, как и для чего будет применяться подобная новация.

Если речь идет о профессиональном образовании, то существуют специальности, для которых необходима опережающая подготовка. Это касается, в частности, различных высокотехнологичных производств, где оборудование постоянно обновляется. Для подготовки востребованных рабочих и специалистов необходимы оснащенные современным дорогостоящим оборудованием мастерские, лаборатории. Оснастить всю систему профессионального образования высокотехнологичным оборудованием и постоянно его обновлять затруднительно, поэтому в стране была создана система ресурсных центров.

"Так, в одном из колледжей создается ресурсный центр (в новой редакции Кодекса об образовании - центр компетенций). На его базе учащиеся учебных заведений по схожим специальностям смогут получить навыки эксплуатации современного оборудования, а также освоить новейшие технологии", - отметила Александра Петрова.

В системе профессионального технического и среднего специального образования насчитывается более 50 подобных центров, 19 из них оснащены самым передовым оборудованием. Например, рассказала Александра Петрова, в Смиловичском сельскохозяйственном профессиональном лицее есть современная лаборатория с динамичными тренажерами-симуляторами различных сельскохозяйственных машин. Они способны в точности смоделировать работу техники и позволить учащимся в полной мере опробовать будущую профессию. Воспользоваться такой программой смогут участники сетевых программ.

"Сетевая форма реализации образовательных программ подразумевает тесное взаимодействие и обмен опытом между различными учебными заведениями", - подчеркнула Александра Петрова.