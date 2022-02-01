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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 1,6 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
12:00 02.02.2022
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 1,6 раза увеличили экспорт в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в январе-ноябре 2021 г.
Как сообщает Telegram-канал Беллесбумпром, в северную столицу России и Ленинградскую область за 11 месяцев 2021 г. предприятия поставили продукции на $16,8 млн, это 160% к уровню аналогичного периода 2020 г.
В товарной структуре экспорта наибольшую долю заняли древесные плиты – около 40%, а также мебель (27%), бумага и картон (24%). Всего ассортимент товаров предприятий концерна, поставленных в прошлом году в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, насчитывает порядка 15 наименований. Среди них - деревянные окна и двери, фанера, спички, различная тара, целлюлоза, несколько видов продукции лесохимического производства (канифоль, скипидар и пр.).
Сотрудничество предприятий концерна с партнерами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области строится на принципах взаимной торговли. Предприятия отрасли приобрели в этом российском регионе различных компонентов и материалов на $3 млн. Внешнеторговое сальдо положительное.
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