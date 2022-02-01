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ЭКОНОМИКА РБ
НАНИМАТЕЛИ МОГУТ ОСВОБОЖДАТЬ РАБОТНИКА ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ НА ТРИ ДНЯ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО
11:33 02.02.2022
Нанимателям предоставлено право освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней без предоставления больничного.
Как сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси, это предусмотрено пунктом 14 указа от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики».
Если работник почувствовал недомогание, он может обратиться к своему непосредственному руководителю с просьбой об освобождении от работы в связи с плохим самочувствием.
При этом работник согласовывает срок освобождения от работы, который может составлять один, два, три дня (но не более трех дней).
Порядок взаимодействия работника и нанимателя по освобождению работника от работы может быть закреплен в локальном правовом акте организации.
При этом работникам следует помнить, что отсутствие на работе по данным обстоятельствам может происходить только по согласованию с нанимателем.
Освобождение от работы без предоставления подтверждающего документа не может превышать трех дней суммарно в период действия указа. Эта норма указа применяется во всех организациях.
Что касается сохранения среднего заработка за период освобождения от работы, то оно может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
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