Итоги деятельности Белорусской железной дороги в 2021 году, основные направления и задачи ее экономического, производственного и социального развития на 2022 год рассмотрены 1 февраля на итоговом заседании технико-экономического совета БЖД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2021 году грузооборот при задании 101,0% составил 104,9%, пассажирооборот при задании 105,5% составил 119,9%, экспорт транспортных услуг при задании 103,0% оценивается на уровне 109,8% к 2020 году соответственно.

Доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги составила 25%.

В 2021 году также выполнены все показатели прогноза социально-экономического развития, доведенные Минтрансом.

Объем перевозок грузов за 2021 год составил 128,6 млн тонн, или 102,9% к 2020 году.

Грузооборот вырос и составил 44,5 млрд ткм. Рост грузооборота обеспечен за счет наращивания объемов в вывозе и транзитном сообщении.

По итогам работы за 2021 год достигнуты новые точки роста объемов контейнерных перевозок. Отметку в один миллион контейнеров в ДФЭ в БЖД достигли уже в октябре 2021 года.

В текущем году перед контейнерным бизнес-блоком стоят новые задачи по повышению уровня контейнеризации погрузки продукции наших предприятий при поставках на внешние рынки сбыта и обеспечению развития внутриреспубликанских перевозок.

Необходимо обеспечить дальнейший уверенный рост объемов транзитных контейнерных перевозок, создание новых проектов, расширение географии и маршрутов следования. Стоит отметить, что пятилетней программой социально-экономического развития страны предусмотрено увеличение железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Восток-Запад-Восток до 1 млн контейнеров в 20-футовом эквиваленте к концу 2025 года.

Важнейшим бизнес-блоком дороги являются пассажирские перевозки.

За прошедший год перевезено 61,4 млн человек, что составило 102,4% к 2020 году. Выполнение пассажирооборота сложилось на уровне 120,0% к 2020 году или 4,5 млрд пасс-км. Рост обеспечен в международном (в 3,4 раза) и межрегиональном (на 25%) сообщениях.

Основной вектор деятельности пассажирского комплекса в 2021 году был направлен на развитие клиентоориентированного подхода к обслуживанию пассажиров за счет повышения доступности и качества предоставляемых услуг, комфорта и безопасности, повышения скоростей движения поездов, развития системы информационного обеспечения пассажиров.

Несмотря на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, организация пассажирских перевозок носила позитивный динамичный характер. Приняты меры по возобновлению международных транспортных связей регионов республики в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Калининградом и Мурманском, реализован успешный двусторонний проект дневного скоростного сообщения между Минском и Москвой с задействованием моторвагонного подвижного состава «Ласточка» ОАО «Российские железные дороги».

Усиление транспортных связей регионов республики обеспечено за счет формирования узнаваемой логистической схемы обслуживания пассажиров поездами сегмента бизнес-класса. Организовано курсирование трех пар поездов этой категории в сообщении Минск-Могилев, введен новый маршрут Минск-Пинск. С 27 декабря 2021 года в регулярном сообщении по маршруту Калинковичи – Светлогорск-Жлобин-Минск курсируют поезда региональных линий бизнес-класса на электрической тяге.

В целях повышения качества обслуживания потребителей продолжалась активная работа по развитию каналов самообслуживания для оформления проездных документов как в пунктах их продажи, так и через интернет.

За 2021 год с использованием электронных сервисов на поезда с нумерованными местами было оформлено более 3,7 млн электронных проездных документов. Доля электронных проездных документов составила 42,3%.

В 2022 году эта работа будет продолжена.

Приобретено 6 ед. электропоездов пятивагонной составности.

В 2021 году реализованы проекты «Электрификация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи, в результате чего доля электрифицированных железнодорожных путей составила 25% от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги.