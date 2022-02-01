В рамках совместного проекта Минэкономики и ПРООН разработано 20 «коробочных решений» для быстрого открытия и развития бизнеса в регионах.

«Как открыть парикмахерскую или интернет-магазин? Начать или расширить бизнес в сфере образовательных услуг или туризма? Организовать производство сыров, одежды и аксессуаров, строительных материалов или другие виды бизнеса в своем регионе? Ответить на эти и другие вопросы помогут «коробочные решения» - простые и понятные инструкции, разработанные по проекту Минэкономики и ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемому ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

«Коробочные решения» помогут не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто задумался о расширении уже действующего бизнеса. Они позволяют предусмотреть возможные варианты развития своего дела и разработать план действий по его реализации, а также спрогнозировать вероятные риски.

Каждое коробочное решение состоит из четырех тематических блоков.

«Бизнес-моделирование» позволит узнать, какие действия необходимо предпринять начинающему предпринимателю для открытия бизнеса, какую выбрать модель, в каких направлениях можно развиваться и расширяться;

«Юриспруденция» содержит информацию о требованиях законодательства, необходимых документах и административных процедурах для каждого из направлений, по которым подготовлены коробочные решения;

«Финансовая модель» расскажет о том, как эффективно организовать систему управления денежными потоками организации. При помощи финансового калькулятора, который разработан для каждого «коробочного решения», можно смоделировать и просчитать свои будущие расходы и доходы;

«Маркетинг» включает информацию об основных инструментах продвижения бизнеса и повышения эффективности продаж.

Вниманию предлагаются различные бизнес-модели, которые позволят начать свое дело с минимальных вложений и при хорошем развитии масштабировать его. «Коробочные решения» разработаны опытными предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобных предприятий. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и приумножить вложения.

Всего разработано 20 решений. В ближайшее время они все появятся на сайте.

При этом три решения с финансовыми моделями доступны прямо сейчас. Их можно скачать по ссылке.