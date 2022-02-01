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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ СОЗДАДУТ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ


10:17 02.02.2022

В Национальной академии наук Беларуси создадут 17-й по счету в республике Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Соответствующее соглашение в рамках вебинара 31 января 2022 г. подписали генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Владимир Рябоволов и директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, на вебинаре «Организация деятельности Центров поддержки технологий и инноваций и актуальные вопросы охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности» обсуждались вопросы авторского права на произведения науки, поддержка инноваций и развитие сети ЦПТИ в Беларуси, а также была дана оценка целесообразности выбора оптимальной формы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

Отметим, что в Беларуси уже функционируют шестнадцать ЦПТИ и дальнейшее их развитие позволит обеспечить доступность для организаций сведений о современных информационных технологиях, способствующих повышению производительности труда, росту качества и конкурентоспособности продукции, переходу на новый технологический уклад.
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