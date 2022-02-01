Минский автомобильный завод поставил четыре автобуса в Геленджик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, автобусы приобретены в рамках муниципальной программы социально-экономического развития курорта. Транспорт соответствуют всем национальным стандартам, а также требованиям по безопасным и качественным пассажирским перевозкам.

Вместимость каждого «МАЗа» - 75 пассажиров. Более того, автобусы снабжены аппарелью для перевозки маломобильных граждан, камерами видеонаблюдения в салоне, системой спутниковой навигации «Эра Глонасс», датчиками уровня топлива и системой кондиционирования воздуха. Есть и цифровые табло для информирования пассажиров о маршруте следования автобуса.

После постановки на учет автобусы выйдут на востребованные городские и пригородные маршруты Геленджика, которые обслуживает МУП ПАТО.