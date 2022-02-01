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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ ЧЕТЫРЕ АВТОБУСА В ГЕЛЕНДЖИК
09:38 02.02.2022
Минский автомобильный завод поставил четыре автобуса в Геленджик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, автобусы приобретены в рамках муниципальной программы социально-экономического развития курорта. Транспорт соответствуют всем национальным стандартам, а также требованиям по безопасным и качественным пассажирским перевозкам.
Вместимость каждого «МАЗа» - 75 пассажиров. Более того, автобусы снабжены аппарелью для перевозки маломобильных граждан, камерами видеонаблюдения в салоне, системой спутниковой навигации «Эра Глонасс», датчиками уровня топлива и системой кондиционирования воздуха. Есть и цифровые табло для информирования пассажиров о маршруте следования автобуса.
После постановки на учет автобусы выйдут на востребованные городские и пригородные маршруты Геленджика, которые обслуживает МУП ПАТО.
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