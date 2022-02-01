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ЭКОНОМИКА РБ


КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС БИЗНЕС-ШКОЛЫ


09:29 02.02.2022

Коммерческие организации, ведущие образовательную деятельность, смогут получить статус бизнес-школы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, это предусмотрено новой редакцией Кодекса об образовании, который подписан 31 января 2022 года.

«По инициативе Министерства экономики в актуализированный документ включена норма, дающая возможность коммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, получить статус бизнес-школы (пункт 3 статьи 252). Это позволит им реализовывать образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, направленную на формирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения функций управления в коммерческих организациях. Решение о присвоении такого статуса будет принимать Минэкономики по согласованию с Минобразования», - отметили в пресс-службе.

Бизнес-образование – это ключевой инструмент трансфера передовых управленческих технологий и практик из науки в сферу управленческой деятельности с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. В условиях развертывания Четвертой промышленной революции резко возрастает его роль для повышения качества топ-менеджмента субъектов хозяйствования для решения актуальных задач развития компаний.

Реализация данной нормы на практике позволит коммерческим организациям, созданным в форме бизнес-школы, реализовывать программу МВА – базовую программу подготовки управленческих кадров высшего и среднего звена, используемую во всем мире, в формате образовательных программ переподготовки. Это поможет использовать потенциал частных коммерческих организаций для повышения уровня профессиональной компетентности управленческих кадров государственного сектора.

Тем самым, будет обеспечена массовая подготовка управленческих кадров новой формации, способных вырабатывать и реализовывать эффективные решения в условиях неопределенности и «турбулентности» внешней среды.

В настоящее время обучение по программам МВА осуществляют учреждения высшего образования, учреждения дополнительного образования и коммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность. Последние две категории участников рынка бизнес-образования вынуждены делить программы МВА на серию курсов повышения квалификации. После получения статуса бизнес-школы коммерческие организации получат право выдавать выпускникам программ МВА дипломы государственного образца, что является важным для топ-менеджмента государственного сектора.

«Таким образом, сделан еще один шаг на пути комплексной модернизации страны, создания условий для повышения уровня профессиональной компетентности ее управленческих кадров», - пояснили в ведомстве.
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