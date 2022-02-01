4 февраля 2022 года в НАН Беларуси состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в этот день будет развернута выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Беларуси. На выставке организации НАН Беларуси представят около 200 разработок и технологий.

А всего ученые и исследователи страны продемонстрируют около 400 новых инновационных и научных разработок. Экспонаты будут представлены на трех площадках (открытая площадка перед зданием Президиума, фойе 1-го и 2-го этажа и постоянно действующая выставка НАН Беларуси «Достижения отечественной науки – производству» - правое крыло первого этажа).

Свои результаты на выставке также покажут организации министерств связи и информатизации, природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета по науке и технологиям, Государственного военно‑промышленного комитета.

Основная цель масштабной экспозиции - демонстрация результатов научных исследований и разработок белорусской науки, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством.