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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 22 ТОННЫ ПОЛЬСКИХ ГРУШ ПОД ВИДОМ ТУРЕЦКИХ


16:59 01.02.2022

Польские груши под видом турецких намеревались ввезти в Беларусь через белорусско-польскую границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявлено брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи», где в рамках проведения специальных мероприятий остановлено движение грузового транспортного средства VOLVO.

Согласно товаросопроводительным документам в грузовом отсеке авто следовал товар «груши свежие» турецкого происхождения весом более 22 тонн, оценочной стоимостью свыше 34,5 тыс. рублей.

Вместе с тем проведение дополнительных форм таможенного контроля позволило установить, что фактически товар был загружен в Польше, а его отправителем является фирма из Словакии.

По факту ввоза запрещенного товара Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой влечет наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Продукция возвращена на сопредельную сторону.

С начала года белорусские таможенники уже вернули на сопредельные стороны 42 транспортных средства, в которых перемещалась продукция, запрещенная ко ввозу на территорию Беларуси.
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