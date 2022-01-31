|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 67,4 МЛН РУБЛЕЙ
16:32 01.02.2022
67,4 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за 2021 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области составила 4,2%.
Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 35,4 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 10,7 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 8,3 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 6,4 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 8,3 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2022
Курсы в банках
на 01.02.2022
Конвертация в банках
на 01.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте