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ЭКОНОМИКА РБ


ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 67,4 МЛН РУБЛЕЙ


16:32 01.02.2022

67,4 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области составила 4,2%.

Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 35,4 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 10,7 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 8,3 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 6,4 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 8,3 млн рублей.
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