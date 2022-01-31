ЭКОНОМИКА РБ

ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 67,4 МЛН РУБЛЕЙ

16:32 01.02.2022 67,4 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за 2021 год. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области составила 4,2%. Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 35,4 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 10,7 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 8,3 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 6,4 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 8,3 млн рублей.