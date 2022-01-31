Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 февраля 2022 года выросло до 744,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 744 тыс. 871 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 734 тыс. 885 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1359 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1918 человек, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 989 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 731 тыс. 354 теста.