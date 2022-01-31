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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА БРЕСТА ПОМОГЛА ПРЕДПРИЯТИЮ СОКРАТИТЬ ВНЕШНЮЮ ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


14:34 01.02.2022

Прокуратура Бреста направила в экономический суд Брестской области исковое заявление о взыскании с ООО «Б.» задолженности на сумму более 4,1 млн российских рублей в интересах ОАО «Брестский электроламповый завод», доля государственной собственности в уставном фонде которого составляет 94,07%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, основанием для такого обращения стали следующие обстоятельства.

По договорам поставки от 31 мая и 30 июня 2021 года ООО «Б.» получило от ОАО «Брестский электроламповый завод» товар. Впоследствии покупатель не выполнил условия заключенных договоров и не оплатил продукцию завода. Это повлекло его неосновательное обогащение, а также образование у белорусского субъекта хозяйствования просроченной внешней дебиторской задолженности.

В целях урегулирования спора активно велась претензионная деятельность, которая однако не дала результата.

В ходе досудебного сотрудничества ОАО «Брестский электроламповый завод» и ООО «Б.» заключили соглашение о новации, что позволило российскому предприятию в полном объеме погасить задолженность путем поставки товара.
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