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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


13:55 01.02.2022

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 февраля 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br142,42 (ранее Br141,96), серебро - Br1,79 (ранее Br1,80), платина – Br80,76 (ранее Br75,07); палладий – Br192,41 (ранее Br150,45); родий – Br1332,89 (ранее Br1115,84), рутений - Br42,20 (ранее Br44,90); иридий – Br330,42 (ранее Br324,00) и осмий – Br31,85 (ранее Br31,23).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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