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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 20,6%
13:38 01.02.2022
125,6 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), в 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков, применяющих УСН, увеличились на 20,6%, или на 21,4 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 7,9%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 25 тыс. (59,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6 тыс. (38,7% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 19 тыс. (72%).
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