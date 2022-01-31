125,6 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков, применяющих УСН, увеличились на 20,6%, или на 21,4 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 7,9%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 25 тыс. (59,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6 тыс. (38,7% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 19 тыс. (72%).