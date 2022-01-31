ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ СТАНДАРТ НА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


13:22 01.02.2022

С 1 февраля 2022 г. в Беларуси вводится новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности для обучающих организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новый СТБ ISO 21001-2021 «Обучающие организации. Системы менеджмента повышения компетентности. Требования и руководство по применению» идентичен международному стандарту ISO 21001:2018.

Данный стандарт согласован с СТБ ISO 9001-2015. Основное внимание в нем уделяется системам менеджмента повышения компетентности (СМПК), а также их влиянию на обучающихся и другие заинтересованные стороны.

Все требования СТБ ISO 21001-2021 носят общий характер, соответственно, СМПК не ограничиваются учреждениями образования, а относятся к любой организации, которая использует учебную программу для передачи знаний.

Стандарт не распространяется на организации, которые только выпускают или изготавливают образовательную продукцию.

В СТБ ISO 21001-2021 установлено и описано 11 принципов СМПК (ориентация на обучающихся и других бенефициаров; лидерство на основе видения; привлеченность персонала; процессный подход; улучшение; менеджмент взаимоотношений; решения, основанные на свидетельствах; социальная ответственность; доступность и справедливость; этическое поведение в образовании; безопасность и защита данных), которые делают СМПК более приспособленной к отрасли.

Ключевые этапы внедрения системы выстраиваются в соответствии с известным циклом PDCA (планируй – делай – проверяй – действуй).

Основное внимание в стандарте сосредоточено на конкретном взаимодействии между обучающей организацией, обучающимися и другими потребителями.

СМПК предоставляет обучающим организациям инструмент менеджмента, применение которого позволит им обеспечить удовлетворение потребностей требований и целей обучающихся, персонала и др.

СТБ ISO 21001-2021 подготовлен Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2022
валюта курс
EUR 2.9025
USD 2.5986
RUB 3.3551
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9025 -0.0088
USD 2.5986 -0.0163
RUB 3.3551 -0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9080 2.9180
USD 2.5860 2.5940
RUB 3.3480 3.3630
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1280
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 77.0000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте