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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ СТАНДАРТ НА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
13:22 01.02.2022
С 1 февраля 2022 г. в Беларуси вводится новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности для обучающих организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новый СТБ ISO 21001-2021 «Обучающие организации. Системы менеджмента повышения компетентности. Требования и руководство по применению» идентичен международному стандарту ISO 21001:2018.
Данный стандарт согласован с СТБ ISO 9001-2015. Основное внимание в нем уделяется системам менеджмента повышения компетентности (СМПК), а также их влиянию на обучающихся и другие заинтересованные стороны.
Все требования СТБ ISO 21001-2021 носят общий характер, соответственно, СМПК не ограничиваются учреждениями образования, а относятся к любой организации, которая использует учебную программу для передачи знаний.
Стандарт не распространяется на организации, которые только выпускают или изготавливают образовательную продукцию.
В СТБ ISO 21001-2021 установлено и описано 11 принципов СМПК (ориентация на обучающихся и других бенефициаров; лидерство на основе видения; привлеченность персонала; процессный подход; улучшение; менеджмент взаимоотношений; решения, основанные на свидетельствах; социальная ответственность; доступность и справедливость; этическое поведение в образовании; безопасность и защита данных), которые делают СМПК более приспособленной к отрасли.
Ключевые этапы внедрения системы выстраиваются в соответствии с известным циклом PDCA (планируй – делай – проверяй – действуй).
Основное внимание в стандарте сосредоточено на конкретном взаимодействии между обучающей организацией, обучающимися и другими потребителями.
СМПК предоставляет обучающим организациям инструмент менеджмента, применение которого позволит им обеспечить удовлетворение потребностей требований и целей обучающихся, персонала и др.
СТБ ISO 21001-2021 подготовлен Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).
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