С 1 февраля 2022 г. в Беларуси вводится новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности для обучающих организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новый СТБ ISO 21001-2021 «Обучающие организации. Системы менеджмента повышения компетентности. Требования и руководство по применению» идентичен международному стандарту ISO 21001:2018.

Данный стандарт согласован с СТБ ISO 9001-2015. Основное внимание в нем уделяется системам менеджмента повышения компетентности (СМПК), а также их влиянию на обучающихся и другие заинтересованные стороны.

Все требования СТБ ISO 21001-2021 носят общий характер, соответственно, СМПК не ограничиваются учреждениями образования, а относятся к любой организации, которая использует учебную программу для передачи знаний.

Стандарт не распространяется на организации, которые только выпускают или изготавливают образовательную продукцию.

В СТБ ISO 21001-2021 установлено и описано 11 принципов СМПК (ориентация на обучающихся и других бенефициаров; лидерство на основе видения; привлеченность персонала; процессный подход; улучшение; менеджмент взаимоотношений; решения, основанные на свидетельствах; социальная ответственность; доступность и справедливость; этическое поведение в образовании; безопасность и защита данных), которые делают СМПК более приспособленной к отрасли.

Ключевые этапы внедрения системы выстраиваются в соответствии с известным циклом PDCA (планируй – делай – проверяй – действуй).

Основное внимание в стандарте сосредоточено на конкретном взаимодействии между обучающей организацией, обучающимися и другими потребителями.

СМПК предоставляет обучающим организациям инструмент менеджмента, применение которого позволит им обеспечить удовлетворение потребностей требований и целей обучающихся, персонала и др.

СТБ ISO 21001-2021 подготовлен Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).