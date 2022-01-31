В «Зеленой гавани» впервые предложат квартиры формата «все включено» — с мебелью, бытовой техникой и даже мелочами вроде пуфов и зеркал. Интерьеры разработаны архитекторами застройщика «А-100 Девелопмент».

Продажи квартир комфорт-класса уже стартовали. Стоимость «квадрата» с отделкой — от 1583 долларов.

Для ситихауса 3.4 разработаны и новые функциональные планировки с большими комнатами и высокими потолками. Построят дом из инновационных конструкций завода «Современные бетонные конструкции», который принадлежит застройщику.

Жилье будет разным — от небольших квартир с 1 спальней на 44,8 «квадрата» до апартаментов с 3 спальнями площадью 111,28 кв. м. Многие квартиры идут с кабинетами, гардеробными или погребами. На первом этаже предусмотрены террасы, а на последнем — мансардные квартиры с эксплуатируемой кровлей.

Всего в продаже представлена 21 квартира с чистовой отделкой от застройщика. В нее входит керамическая плитка, сантехника, двери, плинтусы, ламинат и виниловые обои. Оттенки и текстуры материалов можно подобрать на свой вкус из нескольких вариантов. Часть квартир будет оборудована кухней. В комплект входит корпусная мебель, холодильник, духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка и посудомойка европейских и местных производителей.

В зависимости от планировки и площади мебельный пакет включает встроенный шкаф с консолью для прихожей, зеркало, пуф, потолочные светильники, оборудованную гардеробную. В гостиной — диван, ТВ-тумба, ковер, журнальный столик, в спальне и детской — кровати с ортопедическими матрасами, шкафы, настольная лампа, прикроватные тумбы или стол.

Стоимость квартиры с отделкой составляет от 1583 долларов за кв. м. С кухней — от 1658 долларов, с мебелью — от 1831 доллара за «квадрат» в эквиваленте.

«Сейчас на рынке сложился стабильный спрос на квартиры с отделкой. И оценив востребованность этого продукта, мы предлагаем квартиры с готовыми интерьерными решениями, мебелью и техникой в «Зеленой гавани». Это удобно: жителям не надо нанимать строительные бригады, возить мешки со строительной смесью, тратить полгода на обустройство — можно наслаждаться жизнью рядом с гольф-полями сразу после получения ключей. Контролирует ремонт наш отдел качества, что гарантирует устранение возможных недочетов еще до приемки квартиры собственником. Решения и мебельные пакеты адаптированы под разные жизненные сценарии, есть варианты квартир для пар, семей с детьми, и рассчитанные на одного взрослого», — отмечает директор по маркетингу группы компаний «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Подъезды в доме будут проходными с выходами на улицу и в закрытый двор. Внутри обустроят колясочные и лапомойки для мытья питомцев после прогулки. Из нового — комнаты для зарядки электросамокатов. К каждой квартире для приобретения предусмотрено место для парковки автомобиля рядом с домом.

Сам двор, как и остальные, будет закрыт от автомобилей. Застройщик оборудует там качественную игровую площадку для детей и зону отдыха с барбекю для взрослых.

В новом ситихаусе будет 3 подъезда с перепадами высот — от 3 до 4 этажей. Он будет находиться на закрытой территории между двухэтажными урбанхаусами. Пешком можно будет дойти до гольф-поля и заказника «Стиклево».

«Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги рядом с заказником «Стиклево». Комплекс площадью 220 га застраивается домами разных форматов: коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, ситихаусами и урбанхаусами. На следующих этапах строительства к ним добавится развитая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиника, торговый и спортивный центры, магазины и аптеки. За территорией ухаживает управляющая компания «А-100 Комфорт». К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и академия для начинающих. Основная идея — жизнь на природе, но с городским комфортом и инфраструктурой. Для этого застройщик старается вписать улицы, бульвары, площади и аллеи в естественное природное окружение, сохраняя на территории максимум лесных деревьев.