|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БГУ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ
12:18 01.02.2022
БГУ и Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в рамках этого документа планируется реализация научных и образовательных проектов в сфере пиар, маркетинга и рекламы при участии НАИП и кафедры коммуникаций и связей с общественностью факультета журналистики БГУ.
Кроме того, для студентов университета станет возможным прохождение производственной практики в агентстве.
Директор НАИП Дмитрий Красовский отметил, что организация готова делиться с обучающимися БГУ знаниями и опытом в области формирования привлекательного имиджа нашей страны, а также открыта для новых идей и готова стать площадкой для их реализации.
Национальное агентство инвестиций и приватизации – государственная организация по привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Агентство основано в 2010 году. С апреля 2011 года организация является ведомственным учреждением Министерства экономики Беларуси и ее деятельность направлена на продвижение инвестиционных возможностей нашей страны за рубежом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2022
Курсы в банках
на 01.02.2022
Конвертация в банках
на 01.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте