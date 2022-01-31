БГУ и Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в рамках этого документа планируется реализация научных и образовательных проектов в сфере пиар, маркетинга и рекламы при участии НАИП и кафедры коммуникаций и связей с общественностью факультета журналистики БГУ.

Кроме того, для студентов университета станет возможным прохождение производственной практики в агентстве.

Директор НАИП Дмитрий Красовский отметил, что организация готова делиться с обучающимися БГУ знаниями и опытом в области формирования привлекательного имиджа нашей страны, а также открыта для новых идей и готова стать площадкой для их реализации.

Национальное агентство инвестиций и приватизации – государственная организация по привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Агентство основано в 2010 году. С апреля 2011 года организация является ведомственным учреждением Министерства экономики Беларуси и ее деятельность направлена на продвижение инвестиционных возможностей нашей страны за рубежом.