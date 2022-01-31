|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛ ВРАЧАМ СТАВИТЬ ДИАГНОЗ COVID-19 БЕЗ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ
10:45 01.02.2022
Минздрав Беларуси разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно приказу Минздрава № 108 от 31 января 2022 года, исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар.
«Согласно дозорным исследованиям белорусских эпидемиологов, сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2. Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет. Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе - обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если медработники устанавливают диагноз пневмония, то соответственно ее и будут лечить», - говорится в сообщении Минздрава.
В нем также поясняется, что «данная норма принята с целью снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно поликлинических организаций».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2022
Курсы в банках
на 01.02.2022
Конвертация в банках
на 01.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте