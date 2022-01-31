Пакет акций гостиничного комплекса «Жлобин» инвесторы могут приобрести на аукционе, который состоится 25 февраля в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, к продаже предлагается пакет акций Жлобинского района в объеме всей доли государства – 49,8%. Основные виды деятельности гостиничного комплекса «Жлобин» – гостиничные услуги и сдача в аренду недвижимого имущества. В собственности ОАО есть здание гостиницы площадью более 1 тыс. кв. м, расположенное в центре Жлобина.

Начальная цена продажи акций составляет Br374,28 тыс. Размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе – Br37,42 тыс. Для приобретения акций заинтересованное лицо должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

С более подробной информацией об обществе, результатах его финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на сайте Жлобинского райисполкома.