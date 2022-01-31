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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 3,2 МЛН АБОНЕНТОВ СТАЦИОНАРНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ


09:41 01.02.2022

В Беларуси на 1 января 2022 года количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет составляет 3,227 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, увеличилось на 10,2 тыс. и составило 2,343 млн количество абонентов IP-телевидения.

Более 3,731 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 116 тыс. больше, чем на 1 января 2021 года.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, также увеличилось на 99,4 тыс. и составило 2,838 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в сеть интернет по состоянию на 1 января 2021 г. составила 2240 Гбит/с.

На 1 января 2022 г. лицензию в области электросвязи имеет 191 оператор электросвязи.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло с начала года на 56 тыс. и по итогам 2021 года составляет 11,76 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 99,3% территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE за последний год значительно увеличился и на конец 2021 года составил 97,4% и 76,7% соответственно.
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