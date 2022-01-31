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ЭКОНОМИКА РБ
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ В БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА ВЫРАСТУТ НА 7%
09:30 01.02.2022
С 1 марта 2022 г. в соответствии с указом № 24 от 31 января 2022 г. повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) на 7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, в результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте 2022 г. составит 580 рублей (включая надбавки и доплаты) и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 г.
Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на 34 рубля, темп роста – 106,3%.
«При этом увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии», - отметили в министерстве.
В Беларуси в целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка 16,1 млрд рублей. На повышение пенсий будет направлено 75,7 млн рублей в месяц, 757 млн рублей до конца года.
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