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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 0,6 МЛРД РУБЛЕЙ


18:05 31.01.2022

Дефицит республиканского бюджета в 2021 году составил 0,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2021 года сложились в сумме 65,0 млрд рублей, или 102,3% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 14,9 млрд рублей, или 100,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 5,1 млрд рублей, или 102,9% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 3,7 млрд рублей, или 100,6%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 5,1 млрд. рублей, или 102,7%.

Доходы республиканского бюджета 28,0 млрд. рублей, или 101,6% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 19,6 млрд рублей, или 102,5% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 января 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 200,7 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2021 года составили 64,1 млрд рублей, или 97,0% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 11,4 млрд рублей (91,2%), на финансирование национальной экономики – 6,8 млрд рублей (95,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 21,2 млрд рублей (98,2%).

Расходы республиканского бюджета составили 28,6 млрд рублей, или 95,7% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 19,2 млрд рублей, или 99,5% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2021 года сложился в сумме 0,9 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,4 млрд рублей.
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