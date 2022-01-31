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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕДРЕНИЕ "УМНЫХ" СИСТЕМ В ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ - МИНИСТР
18:00 31.01.2022
Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 31 января учебного центра РУП «Витебскэнерго».
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, это одно из самых современных профильных учреждений по подготовке специалистов для энергосистемы по таким направлениям, как информационные технологии, автоматизация и связь, проектная деятельность, метрология и диагностика, инженерные системы зданий и сооружений.
Обучение организовано с использованием передовых технологий и IT-решений, среди которых VR-тренажеры, которые позволяют учащимся практиковаться в условиях, приближенных к реальным.
"Подобные учебные центры созданы во всех областях страны. Их задача - не только повышение квалификации и подтверждение уровня знаний персонала организаций энергосистемы, но и разработка современных технологий для повышения качества услуг в сфере электроснабжения", - отметил министр.
По его словам, это создание "умных" сетей, автоматизация технологических процессов.
"Хороший пример - автоматизация управления уличным освещением в сельских населенных пунктах. Сейчас мы проводим эту работу, в том числе с установкой светодиодных светильников. Свои услуги в этой части предлагает и учебный центр РУП "Витебскэнерго", - добавил он.
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