1 595,6 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились на 11%, или на 158,1 млн рублей в фактическом исчислении.

Значительную долю поступлений принесли бюджету подоходный налог – 36,7% (585,3 млн рублей), налог на добавленную стоимость – 11,9% (190 млн рублей), налог на прибыль – 10,4% (166 млн рублей), акцизы – 5,2% (83 млн рублей). Объемы платежей по налогу на недвижимость составили 4,8%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 4,6%.

При этом 57,4% поступлений внесли в казну государственные организации, 34,5% – негосударственные организации, 4,2% – индивидуальные предприниматели, 3,9% – физические лица.

Почти половину доходов (43,2%) обеспечили бюджету области плательщики г. Могилева. Плательщики г. Бобруйска внесли 17,6%, Климовичского района – 4,8%, Могилевского – 3,5%, Осиповичского – 3%, Горецкого – 1,9%, Быховского – 1,9%, Кричевского – 1,9%, Костюковичского – 1,7%, Бобруйского – 1,2% и др.

В формировании бюджета участвовали 485,5 тыс. плательщиков, в том числе 15,5 тыс. организаций, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 443,5 тыс. физических лиц.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», ЗАО «Завод полимерных труб», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СООО «Оазис Груп». Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.