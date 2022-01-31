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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПОЗВОЛИЛ ЗАМЕСТИТЬ ОКОЛО 1,8 МЛРД М КУБ ПРИРОДНОГО ГАЗА
17:33 31.01.2022
С момента включения первого блока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 6,9 млрд. кВтч. Электроэнергии. Об этом рассказал Виктор Каранкевич во время посещения 31 января учебного центра РУП «Витебскэнерго».
По его словам, это позволило заместить около 1,8 млрд м куб природного газа, что почти сопоставимо с годовым объемом его потребления населением страны.
Министр также проинформировал о ходе работ на втором энергоблоке БелАЭС.
В рамках этапа физического пуска в активную зону реактора блока загружено свежее ядерное топливо.
"Мы находимся на подэтапе, когда проходят гидроиспытания на плотность реакторной установки - ее первого и второго контуров",- отметил Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
Далее планируется выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки с проведением соответствующих испытаний и исследований. Следующий этап - это энергетический пуск и выдача в сеть первых киловатт-часов.
С вводом второго энергоблока в эксплуатацию объем производства электроэнергии на АЭС составит около
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